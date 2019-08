Eerste misdaad in de ruimte?

Mogelijk is de vrouwelijke astronaut Anne McClain tijdens haar missie in de fout gegaan. Ze wordt beschuldigd van identiteitsfraude en het zonder toestemming bekijken van de bankrekening van haar ex-vrouw. McClain zou dat hebben gedaan in het ruimtestation ISS. De twee waren vlak voor de missie gescheiden. De ruimtevaartorganisatie onderzoekt het ’buitenaardse’ voorval.

McClains missie is overigens in juni afgerond. Ze zat ongeveer een half jaar op het ruimtestation en voerde onder meer twee ruimtewandelingen uit. De astronaut heeft al toegegeven de bankrekening van haar ex te hebben geraadpleegd, maar ze zegt geen geld te hebben overgemaakt.