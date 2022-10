’Omgekomen Nederlandse grotduiker ademde verkeerde gas in’

Het gaat om een 60-jarige man uit De Lier, zo bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man, die volgens de Franse politie een verkenningsduik maakte, zou op bijna 50 meter diepte het verkeerde gas hebben ingeademd, meldt de website duiken.nl. Het team, bestaande uit vijf duikers, bevond zich op dat moment 600 meter in de grot. Het slachtoffer uit De Lier was met een buddy in de grot als ’opwarmertje’, toen hij rommelde met zijn apparatuur en even het plafond raakte.

De broer van het slachtoffer liet aan Omroep West weten dat zijn mededuiker daar in eerste instantie niet van opkeek, maar toen hij wederom achterom keek, lag de duiker zonder ademautomaat in het water. Hij besefte dat moment dat hij niets meer kon doen, en moest hem noodgedwongen achterlaten omdat hij anders zijn eigen leven in gevaar zou brengen. De oorzaak van het fatale ongeluk is formeel nog niet bekendgemaakt.

De grotduiker bevond zich op het moment van het drama op een lastig toegankelijke plek in het bij duikers populaire gebied, in de regio Marcilhac-sur-Célé. Een gespecialiseerd duikteam werd ingeschakeld om zijn lichaam te bergen.