Rusland zet vijftien Nederlandse diplomaten het land uit

De Nederlandse ambassadeur in Moskou moest vandaag op het matje komen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar kreeg ambassadeur Gilles Plug te horen dat vijftien van zijn medewerkers binnen twee weken het land moeten verlaten. Eind maart zette Nederland zeventien Russische diplomaten uit. ,,Dat Rusland nu tegenmaatregelen neemt, hadden we verwacht”, laat minister Hoekstra in een eerste reactie weten. ,,Desondanks betreur ik deze stap. We gaan nu kijken wat de gevolgen zijn van het feit dat zoveel collega’s moeten vertrekken uit Moskou en Petersburg.”

Rusland heeft dinsdag ook diplomaten uit België laten weten dat ze moeten vertrekken. Volgens persbureau AFP gaat het om een totaal van 37 Europese diplomaten die Rusland moeten verlaten.

Rusland meldt overigens dat Nederland achttien Russische diplomaten heeft uitgezet. Nederland meldde zelf dat het om zeventien personen ging. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat weten dat de achttiende Rus al wel een visum had gekregen, maar nog niet in Nederland was. Daarom werd die persoon niet meegeteld.

Hoekstra betreurt uitzetten diplomaten, maar geen verrassing

"Dat Rusland nu tegenmaatregelen neemt hadden we verwacht. Desondanks betreur ik deze stap. We gaan nu kijken wat de gevolgen zijn van het feit dat zoveel collega's moeten vertrekken uit Moskou en Petersburg", laat Hoekstra in een reactie weten. Ongeveer tien Nederlandse diplomaten blijven aan de slag in Rusland.