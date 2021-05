Kabinet kondigt vervroegde versoepelingen aan per 5 juni

„We zien dat alle cijfers die moeten dalen, aan het dalen zijn. Alle cijfers die moeten stijgen, stijgen. We zien de besmettingen dalen, net als de ziekenhuis-opnames”, zegt demissionair coronaminister De Jonge. „We zien bovendien de vaccinatiecijfers stijgen.” Dat laatste heeft volgens de CDA-bewindsman een positief effect. „Dat is de echte viruswaarheid.”

De volgende stap in versoepeling is dat restaurants, bioscopen en theaters open mogen. Alle seinen staan volgens de minister op groen om eerder te versoepelen dan aanvankelijk de bedoeling was.

Welke maatregelen afgeschaald worden, besluit het demissionaire kabinet vrijdag, zegt De Jonge. Vrijdagavond geeft het kabinet daar dan verdere toelichting over, vermoedelijk op een persconferentie. „De verwachting is dat de daling zich de komende week verder voortzet. Dat geeft ons voldoende vertrouwen om de derde stap eerder te zetten.”