Kerk mag ongelovigen gratis laten parkeren

Het gemeentebestuur van de kustplaats Saint Pete Beach in Florida sleepte de kerk voor de rechter, omdat tal van strandgangers gedurende de week gretig gebruikmaakten van de parkeerplaats van de christelijke gemeenschap.

Er is plaats voor zeventig auto’s. Het enige dat tegenover de gratis plek staat, is bij vertrek een flyer onder het raam. In de hoop dat dat meer bezoekers trekt op zondag, aldus een zegsman van de kerk. „Het aanbieden van parkeerplaatsen is één van de beste manieren om de plaatselijke gemeenschap te helpen. Daarnaast trekt het nieuwe mensen aan en dat komt tegemoet aan het bevel van Jezus om alle mensen volgelingen van Hem te maken.”

Een Amerikaanse rechter oordeelde dat de vrijheid van godsdienst doorslaggevend is en dat de geloofsgemeenschap zelf mag beslissen wat ze met het terrein doen, meldt het Nederlands Dagblad.