Dode in ’gratis auto’ langs de weg: eerlijke vinders rijden ermee naar huis

De wagen stond in de middle of nowhere geparkeerd bij een stortplaats in de buurt van de stad Jackson. De sleutels zaten nog in het contact, meldt het lokale tv-station WLBT. De dode in de achterbak is inmiddels geïdentificeerd aan de hand van zijn tatoeages. Het gaat om de 34-jarige Anthony McCrillis. Hij was bij de lijkvinding naakt. De politie verricht verdere autopsie en onderzoekt nog of het om een misdrijf gaat. De doodsoorzaak moet nog vastgesteld worden.

De twee mannen reden na het vinden van de gratis auto zorgeloos door de staat Mississippi, langs verschillende steden. Eenmaal thuis keken ze toch maar eens in de kofferbak en deden de bizarre ontdekking. Het slachtoffer zou op dat moment al enkele dagen daarvoor overleden zijn.

De eerlijke vinders zijn de auto overigens weer kwijt: die is in beslag genomen voor verder onderzoek.