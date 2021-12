Nederland trekt in strijd tegen misdaad op met België, Frankrijk en Spanje

De landen willen de handen ineen slaan om zware criminelen de pas af te snijden. Dat is vooral nodig omdat drugscriminaliteit niet stopt bij de landsgrenzen, valt op de maken uit de verklaring. „Deze fundamentele bedreiging moet zoveel mogelijk worden ingedamd en teruggedrongen.”

Criminele netwerken en verdienmodellen moeten worden verstoord, criminelen moeten worden opgepakt en hun bezittingen moeten worden afgepakt. Maatregelen zijn gericht op het voorkomen van misdaad, maar ook op het bestrijden daarvan. „We moeten voorkomen dat als we in de Rotterdamse haven stevige maatregelen treffen om drugshandel tegen te gaan, het daarna in Antwerpen toeneemt”, zegt demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). „Dat leidt anders tot grote problemen voor onze Belgische buren maar ook voor Nederland en andere Europese landen omdat beide havens een belangrijke toegangspoort tot de Europese markt zijn.”

Informatie delen

Het is ook belangrijk dat als de Nederlandse politie stuit op belangrijke informatie, deze snel gedeeld kan worden met de Spaanse of Franse politie, zegt de CDA-bewindsman. „En dat er gezamenlijk wordt opgetreden tegen internationale criminele groeperingen en hun vermogen zowel in Europa als onder meer in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.”

Er is vooral oog voor drugscriminaliteit. De landen zullen samenwerken om kwetsbare doorvoergebieden beter te beschermen, bijvoorbeeld door actiever informatie te delen. Zeehavens, luchthavens en postdiensten moeten daardoor weerbaarder worden tegen misbruik, corruptie en criminele infiltratie. Maar ook op het gebied van opsporing worden de handen ineen geslagen.

Waarschuwing

De verantwoordelijke minister van de landen waarschuwen dat het vijf voor twaalf is. „Als wij niet met grote vastbeslotenheid werk maken van het tegengaan van de dreiging van zware en georganiseerde criminaliteit, zal de criminele druk toenemen en zullen alle delen van de samenleving daar mee te maken krijgen.”