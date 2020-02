Cruisegangers opnieuw vast, nu ’opgesloten’ in hotel

Een medisch team doet tests bij Johan en Willy in het hotel. Ⓒ Johan Kok

PHNOM PENH - Twee weken lang doolden de 1455 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Westerdam rond op de Chinese Zee als gevolg van de coronacrisis. Maar toen ze afgelopen vrijdag eindelijk van boord mochten in de Cambodjaanse haven Sihanoukville, bleek dat een voorbode van nog meer ellende. „We zitten nu opgesloten in onze hotelkamer in Phnom Penh.”