Erdogan is Syrische vluchtelingen beu

Turkije heeft, sinds de burgeroorlog in Syrië ruim elf jaar geleden uitbrak, verreweg de meeste Syrische vluchtelingen opgevangen. Er zouden volgens officiële cijfers circa 3,8 miljoen in Turkije zijn, maar het werkelijke aantal is veel hoger. Niemand weet echter precies hoeveel.

Spanning

De spanning in het land is de afgelopen maanden gestegen. Er zijn vaak, soms gewelddadige, botsingen tussen de autochtone bevolking en de Syrische vluchtelingen, die in Turkije zowel op kritiek kunnen rekenen van de rechterkant als de linkerkant. Veel linkse, seculiere Turken moeten namelijk ook niks hebben van de vaak meer religieuze Syriërs. Een groot deel van hen ziet Erdogan, die ze opving en een conservatief islamitische politieke partij leidt, als haar idool.

Een filmpje, ’Stille Overname’ genoemd, en dat op Youtube meer dan vier miljoen keer is bekeken, heeft een flinke rel teweeg gebracht. Er wordt een opvallend en inktzwart toekomstscenario in geschetst.

Eerst zie je een stel dat in 2011 naar het televisiejournaal kijkt, waar gezegd wordt dat door de oorlog in Syrië vluchtelingen naar Turkije komen. De vrouw is in blijde verwachting van een kind en ze hopen dat hij arts wordt. Dan zie je momenten van mei 2043, nog steeds in Istanbul. De zoon is inmiddels volwassen. Hij is geen arts geworden, maar schoonmaker in een ziekenhuis waar alleen Arabisch gesproken mag worden. Dan neemt de Turkse vrouw die het filmpje maakte, Hande Karacasu, het woord. Ze vertelt dat er acht miljoen Syriërs in Turkije zijn die gemiddeld veel kinderen hebben, wat volgens haar zal leiden tot een demografische overname. Karacasu werd na het filmpje wegens opruiing door de politie aangehouden, maar is daarna vrijgelaten.

Terugkeer

Achter het filmpje zit de rechtse politicus Ümit Özdag van de nieuwe Zafer (Zege) Partij. De partij staat voor terugkeer van buitenlandse vluchtelingen naar hun geboortelanden. In werkelijkheid staat Özdag daarin niet alleen. Ook de grote oppositiepartijen, zoals de seculiere oppositiepartij CHP, willen terugkeer van de Syrische vluchtelingen. Een groot deel van de Turken is het hiermee eens.