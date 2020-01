Politie: explosief in auto gegooid in Zeist

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) onderzoekt het explosief in Zeist. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ZEIST - Op het Zeisterpad in Zeist is woensdagavond in een auto een explosief gegooid. Volgens de politie stond het voertuig geparkeerd en zat er niemand in.