Kaag voorzitter van Veiligheidsraad

Tijdens de vergadering wordt gesproken over de verlenging van de VN-missie UNAMA in Afghanistan. Nederland is belast met het dossier Afghanistan tijdens het tijdelijke lidmaatschap van ons land van de Veiligheidsraad.

Het is deze dag Internationale Vrouwendag. In het kader hiervan heeft Nederland de veertien andere leden van de Veiligheidsraad opgeroepen om op deze dag zoveel mogelijk vrouwelijke collega’s op te nemen in hun delegaties.

Kaag is de eerste minister die deze maand de Veiligheidsraad gaat voorzitten. Eind deze maand reist ook premier Mark Rutte naar New York. Hij zal de Veiligheidsraad leiden op 28 maart. Dan wordt er gesproken over modernisering van vredesmissies.

Nederland is een jaar lid van de Veiligheidsraad. Het voorzitterschap is daarvan een hoogtepunt. Nederland was in november 2000 voor het laatst voorzitter van de raad.