Canada weert 10.000 Iraniërs van regime in Teheran voor altijd

Kopieer naar clipboard

Justin Trudeau Ⓒ REUTERS

OTTAWA - Canada heeft sancties afgekondigd tegen „het moordende bewind” in Iran en verbiedt 10.000 mensen van dat regime ooit nog in Canada te komen. Premier Justin Trudeau zei dat dergelijke sancties uitsluitend in de ernstigste omstandigheden worden afgekondigd, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van oorlogsmisdaden in Bosnië of Rwanda.