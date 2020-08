Recordreeks van zeven tropische dagen in De Bilt

Tijdens deze hittegolf was het in De Bilt afgelopen donderdag voor het eerst tropisch met 31,0 graden. De kans is groot dat deze bijzondere reeks met een dag wordt verlengd. Volgens Weeronline wordt het ook komende donderdag ruim 30 graden in De Bilt. Vrijdag is de serie tropische dagen waarschijnlijk voorbij.

Het vorige record van de langste reeks tropische dagen in De Bilt stond op 1941 en 1975. In 1941 kwam de temperatuur in De Bilt van 7 tot en met 12 juli boven 30 graden uit. In 1975 was dat het geval van 4 tot en met 9 augustus.