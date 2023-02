Fiscus trekt aan de noodrem: geen grote wijzigingen mogelijk

De Tweede Kamer kan het rauw op het dak vallen. Die heeft sinds het presenteren van het coalitieakkoord een jaar geleden namelijk al de nodige extra fiscale wensen neergelegd, zoals het zo snel mogelijk afschaffen van de jubelton of het invoeren van 0 procent belasting op groente en fruit. Die kan de Belastingdienst nog net aan, maar daarna is de rek er wel uit.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) laat namelijk weten dat de fiscus stevig aan de noodrem trekt, omdat alle ict-capaciteit voor de komende jaren al is ingedeeld voor het op orde brengen van de systemen en het invoeren van al geplande wijzigingen, zoals het op de schop nemen van de spaartaks.

„Dat betekent dat er deze kabinetsperiode in beginsel geen ruimte meer is voor grote beleidswijzigingen zonder aanpassing van de planning”, laat de CDA-bewindsman weten. Alleen voor echt noodzakelijke wijzigingen kan de fiscus nog wel ruimte maken, maar de CDA-bewindsman stelt dat dat ten koste gaat van ander werk.

Ruimte

Van Rij doet daarom ook een oproep aan Tweede Kamer en kabinet om niet allerlei nieuwe wensen neer te leggen bij de fiscus. „Parlement en kabinet zullen de Belastingdienst de ruimte moeten gunnen om alle ingezette verbeteringen en met name de essentiële modernisering de komende tijd succesvol en conform planning af te ronden.” Dat levert volgens hem op dat het daarna makkelijker wordt om wel belastingwijzigingen door te voeren.

De ict van de fiscus is de laatste jaren een veelkoppig monster geworden dat de Belastingdienst belemmert in zijn functioneren. Sommige systemen, zoals die voor de btw, zijn dusdanig verouderd dat er nog nauwelijks iets aangepast kan worden. De fiscus is de laatste jaren ook steeds meer geld (de kosten stegen de laatste jaren met honderden miljoenen) en mankracht kwijt aan het aanpakken van de ict-problemen.

Van Rij bereidt de Kamer daarom voor op mogelijke teleurstellingen. „Om deze modernisering af te maken, zullen u en ik hier samen scherp op moeten zijn en soms moeten accepteren dat gewenste beleidsvoornemen later worden ingevoerd.”