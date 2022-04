VVD-Statenlid Durk Pool vertrekt uit Friese politiek vanwege nepberichten op Twitter

De 54-jarige Pool had het Twitteraccount @fnpfoarfryslan gemaakt. Hij plaatste berichten uit naam van de FNP, onder meer over het wolvenstandpunt van die partij.

De FNP had via een IT-specialist achterhaald wie achter het valse partij-account zat. Fractievoorzitter Sijbe Knol deed melding van een mogelijke integriteitsschending bij de provinciale griffie. Nadat de partij woensdagavond de kwestie naar buiten bracht, betuigde Pool tegen de Leeuwarder Courant al spijt.

’Grens overschreden’

Pool heeft nu in overleg met zijn fractie besloten zijn Statenlidmaatschap op te zeggen, laat de VVD weten in een persbericht. ’In goed overleg is vastgesteld dat een grens is overschreden en dat hiermee het functioneren van Durk Pool in de Staten niet meer mogelijk is.’

Het betekent dat de VVD in twee weken tijd twee van zijn vier Statenleden ziet vertrekken. Eerder besloot Esther de Vrij de overstap te maken naar de gemeentepolitiek.