LIVE | Amerikaanse corona-expert: ’Pandemie kan in april voorbij zijn’

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

19.00 - Amerikanen zouden in april ’hun normale levens kunnen hervatten’

„Het coronavirus zou in april ’grotendeels verdwenen’ kunnen zijn.” Dat zegt professor en chirurg Marty Makary die is verbonden aan het Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit, meldt de New York Post.

Makary, die lesgeeft aan de School of Medicine en de Bloomberg School of Public Health van de universiteit, schreef vrijdag in een opiniestuk in de Wall Street Journal dat het dagelijkse aantal infecties in Amerika sinds januari met 77 procent is afgenomen.

„Er is reden om aan te nemen dat het land op een extreem laag infectieniveau afstevent”, aldus Makary. „Aangezien er steeds meer geïnfecteerden zijn die slechts milde of geen symptomen hebben, zijn er minder Amerikanen die besmet kunnen raken. Als deze trend doorzet, verwacht ik dat Covid-19 in april grotendeels verdwenen zal zijn, waardoor Amerikanen hun normale levens kunnen hervatten.”

„Vaccinaties en het grote aantal mensen dat al besmet is geweest in de Verenigde Staten - ruim 28 miljoen - zouden kunnen bijdragen aan de groepsimmuniteit komend voorjaar”, zegt Makary.

Die treedt volgens Makary op wanneer voldoende mensen immuun worden voor een virus, waardoor de verspreiding ervan wordt beëindigd. Makary zei ook dat het zou beschermen tegen verspreiding van nieuwe stammen van het coronavirus. „Als de keten van virusoverdracht op meerdere plaatsen is verbroken, kan het virus zich moeilijker verspreiden.” Volgens Makary geldt dat ook voor nieuwe varianten.

9:41 uur Rusland keurt derde coronavaccin goed

Rusland heeft zaterdag een derde vaccin tegen het coronavirus met de merknaam CoviVac goedgekeurd voor binnenlands gebruik, hoewel uitgebreide testen nog moeten plaatsvinden. Premier Michail Misjoestin kondigde het derde vaccin - na Spoetnik V en het vorige maand gepresenteerde EpiVacCorona - aan op nationale televisie. „Vandaag is Rusland het enige land dat al drie vaccins tegen Covid-19 heeft”, aldus de minister-president.

Het vaccin is net als de eerdere goedgekeurd voordat een uitgebreide testfase was afgerond. Dat heeft tot wantrouwen geleid onder westerse wetenschappers, maar de eerste twee vaccins bleken ondanks het ontbreken van een derde uitgebreide test- en controlefase toch succesvol.

Rusland maakte zaterdag 12.953 nieuwe besmettingsgevallen in de laatste 24 uur bekend. Verder bezweken 480 mensen in het laatste etmaal aan Covid-19, wat het dodental op 82.876 brengt. Er zijn in Rusland tot dusver 4,1 miljoen coronabesmettingen vastgesteld.

05:56 uur Weer ruim 9000 besmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 9164 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn 490 sterfgevallen als gevolg van het virus bijgekomen, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM.

Het aantal besmettingen valt iets hoger uit dan op vrijdag, toen ging het om 9113 nieuwe infecties. Op donderdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 10.207, tegenover 7556 coronagevallen op woensdag. In totaal zijn er 2.378.883 infecties geregistreerd in Duitsland. Het dodental staat op 67.696. Minister Jens Spahn van Volksgezondheid waarschuwde onlangs dat de besmettelijker geachte Britse coronavariant oprukt.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het longvirus moet tegengaan en zeker tot 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. Het gaat onder meer om het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

03:48 uur Bonaire verlengt coronamaatregelen met twee weken

De overheid op Bonaire heeft vrijdag aangekondigd de huidige coronamaatregelen met twee weken te verlengen. Tijdens de coronamaatregelen zijn geen privébijeenkomsten met meer dan tien personen toegestaan, moet er zoveel mogelijk worden thuisgewerkt en zijn mensen met een contactberoep verplicht een mondkapje te dragen. Op het eiland zijn achttien coronabesmettingen geregistreerd, waarvan geen enkele besmette persoon in het ziekenhuis ligt.

Gezaghebber Edison Rijna benadrukt dat het aantal besmettingen deze week is toegenomen en dat het eiland daarom voorzichtig moet zijn en geen risico's kan nemen. Vorige week waren er zeven besmettingen geregistreerd, een week daarvoor acht.

Afgelopen dinsdag arriveerden de eerste coronavaccins op Bonaire. Maandag wordt begonnen met het vaccineren. Daarbij komen eerst de 60-plussers aan bod en mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Op Bonaire wonen ruim 20.000 mensen.

01:52 uur Argentijnse minister treedt af na vaccinatierel

De Argentijnse minister van Volksgezondheid is vrijdag (lokale tijd) afgetreden nadat bleek dat enkele van zijn vrienden met voorrang zijn gevaccineerd. President Alberto Fernández zou om zijn ontslag hebben gevraagd. Tot dusverre zijn alleen gezondheidswerkers ingeënt in Argentinië en zijn de inentingen voor 70-plussers pas woensdag begonnen in de provincie Buenos Aires.

Het schandaal brak uit nadat de 71-jarige journalist Horacio Verbitsky op de radio aankondigde dat hij, dankzij zijn langdurige vriendschap met minister van Volksgezondheid Ginés González García, zich al in het kantoor van de minister had kunnen laten vaccineren. Lokale media meldden dat andere mensen met connecties in de regering ook bij het ministerie van Volksgezondheid zijn ingeënt.

Fernández beval zijn stafchef om het ontslag van de minister te vragen, aldus ambtenaren. Later maakte de minister zelf bekend af te treden.

Argentinië, met 44 miljoen inwoners, heeft ongeveer twee miljoen gevallen van Covid-19 geregistreerd en meer dan 50.000 doden geleden.

00:57 uur Vaccin aangekomen op alle Caribische eilanden

Coronavaccins die vanuit Nederland zijn verstuurd, zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) ook op Sint Maarten, St. Eustatius en Saba afgeleverd. Eerder deze week kregen Aruba, Bonaire en Curaçao al de eerste ladingen. Op Aruba is direct begonnen met vaccineren. Bonaire en Sint Maarten beginnen maandag, op Curaçao start het programma woensdag.

Op Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten worden eerst mensen die werkzaam zijn in de zorg en 60-plussers ingeënt. Op die eilanden zijn vaccins van Pfizer afgeleverd. Saba en St. Eustatius hebben in totaal 3100 Moderna vaccins gekregen. Op Saba kwam er speciaal een helikopter naar het eiland vanaf Sint Maarten, op Sint Eustatius landde een klein vliegtuig met de vaccins. Beide eilanden willen vanaf maandag alle volwassenen in korte tijd voorzien van een prik.

Een groot deel van de bevolking op Saba heeft zich hiervoor al laten registreren, ruim 1200 volwassenen op een bevolking van ongeveer 2000 mensen. Op Sint Eustatius zijn er veel mensen die afwachten. Op een bevolking van ruim 3000 bewoners hebben maar iets meer dan vierhonderd mensen zich gemeld. De overheid hoopt dat meer mensen zich zullen aanmelden voordat de vaccinatie daadwerkelijk begint.

Op beide eilanden wordt benadrukt dat het van groot belang is dat veel mensen zich laten inenten, omdat ze niet de medische voorzieningen hebben, mocht er zich een uitbraak voordoen. Zodra een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, kan het toerisme ook weer op gang komen. Saba en St. Eustatius hebben heel weinig besmettingen gehad sinds afgelopen maart. Toch gelden er voor beide eilanden al lange tijd zeer strenge regels voor bezoekers van buiten.

