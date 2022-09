Rechter: gokker hoeft bijstandsuitkering niet per se terug te storten

Mensen die bijstand krijgen, zijn verplicht om te melden dat ze gokken. Ze moeten precies bijhouden hoeveel ze daaraan uitgeven en hoeveel ze winnen. De winsten gelden namelijk als inkomsten. Vier mensen die dat niet hadden gedaan, werden bestraft door de gemeente Rotterdam. Ze moesten de uitkering voor de maanden waarin ze gokten, inleveren.

Rechtmatig

In eerdere rechtszaken waren de rechters het eens met die uitleg, maar de rechtbank in Rotterdam breekt daarmee. De uitleg van de gemeente Rotterdam is „niet langer rechtmatig.” Gokken is namelijk „meestal niet winstgevend” en het is „nagenoeg onmogelijk” om elke inzet en elke uitbetaling bij elk casinobezoek nauwkeurig bij te houden. Het laten terugbetalen van de uitkering is bedoeld om extra inkomsten te repareren, maar volgens de rechtbank valt er bij deze groep mensen niets te repareren. De gevolgen voor hen zijn groot.

De rechtbank heeft zelf een nieuwe regel bepaald voor het berekenen van de gokwinsten: de opbrengst is gelijk aan de inzet. „Niet ideaal”, zegt de rechtbank er zelf over, maar het sluit meer aan bij de „situatie waarin de bijstandsgerechtigde naar redelijke verwachting zou hebben verkeerd” dan volledige intrekking en terugvordering.

Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden nog wel korten als die weigeren mee te werken, of als ze veel meer gokken dan ze zelf zeggen.