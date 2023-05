Ministerraad stemt in met uitwerking dwangwet

„We hebben gisteravond en vanochtend goede stappen kunnen zetten”, zegt de VVD-bewindsman, nadat het voorstel vorige week nog van de agenda werd gehaald. Hij wil niet zeggen wat er precies is veranderd aan de uitwerking van de dwangwet. „Dat is iets wat in de ministerraad blijft. Er ligt nu een tekst.”

De systematiek blijft hetzelfde als het wetsvoorstel zelf werd ingediend, blijkt uit toelichting van de staatssecretaris. „Er wordt door de staatssecretaris vastgesteld hoeveel plekken er nodig zijn, dat zijn er op dit moment 77.000. Dan kijken we hoeveel plekken we structureel hebben. Vervolgens krijgen gemeenten de gelegenheid om plekken aan te bieden. Als dat genoeg is, is het klaar. Anders dan kan de staatssecretaris zeggen dat er een verplichting moet komen.”

Van der Burg legt het uit met een voorbeeld. „Stel dat we er 37.000 hebben. Dan hebben we er nog 40.000 nodig. Dan kunnen gemeenten in ruil voor 2500 euro per asielzoeker plekken aanbieden. Stel dat dat 30.000 plekken oplevert, hou je er nog 10.000 over. Daar is niks aan veranderd. Dat kan ook niet met een uitwerking van een wet, je schrijft het dan alleen wat preciezer op.”

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voorstel. Daarna wil de staatssecretaris de dwangwet zo snel mogelijk invoeren. Ondertussen overlegt het kabinet nog altijd over maatregelen om de instroom te beperken. Dat kan volgens Van der Burg nog weken duren.