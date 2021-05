Parelhoen Hoendini na anderhalf jaar weer gevangen

Aan NH Nieuws laat Vera Zwart van de Zaanse Stichting Dierenzorg weten hoe het dier werd gevangen: „Wij van Dierenzorg Zaanstreek werden gebeld door de politie, dat de parelhoen weer op het perron zat in Zaandam. Ze zat op perron 4 en werd daar vastgehouden in een abri. Onze ambulance is daar meteen naartoe gegaan en heeft Hoendini meegenomen. Na anderhalf jaar hebben we haar eindelijk gevangen.”

Niet alleen de dierenambulance, maar ook agenten hebben afgelopen anderhalf jaar geprobeerd Hoendini te pakken. Aan de regionale omroep vertelt Zwart: „Een keer werd ze door zes politieagenten ingesloten. Ze zouden haar pakken en vloog toen zo de boom in.” Haar talent om keer op keer te ontsnappen is dan ook hoe ze aan haar naam komt, ze is vernoemd naar de goochelaar en boeienkoning Houdini.