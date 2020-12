Snelwegpieser ziet lift ervandoor gaan: ’Hij rende al plassende achter zijn broer aan’

De man zat namelijk bij zijn broer in de auto op de A1 maar had onwijs hoge nood en dacht wel even snel uit te kunnen stappen om een plasje te plegen. Maar terwijl hij met zijn broek naar beneden zijn blaas stond te legen, loste de file opeens op en moest zijn broer wel doorrijden. „Meneer zag dit en rende (al plassende) achter zijn broer aan maar helaas. De snelheid ging omhoog en daar stond meneer dan dan langs de kant van de snelweg.”

De bestuurder parkeerde zijn auto uiteindelijk drie kilometer verderop bij een tankstation. De wijkagent was zo aardig om de plassende man een lift te geven. „Meneer heeft een duidelijke waarschuwing gekregen en wilde zo snel mogelijk naar huis om een schone broek aan te trekken.”