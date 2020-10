Kritische inspectie: tbs-systeem loopt vast

„De regie van Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) op de resocialisatie van tbs’ers staat door diverse factoren onder te grote druk. Het laten voortbestaan van deze situatie is onverantwoord”, luidt een van de conclusies in het rapport ’Geen kant meer op kunnen’. De Inspectie JenV onderzocht bij de zes FPC’s welke knelpunten zich kunnen voordoen bij de resocialisatie van tbs’ers.

Volgens de inspectie is de balans zoek tussen de maatschappij veilig houden en het uitbreiden van verlof van de tbs-gestelde voor diens veilige terugkeer in de maatschappij. Dat komt door een personeelstekort en door een hogere instroom tbs’ers, terwijl het aantal behandelplekken niet meegroeit. „Daarnaast stromen te weinig tbs’ers vanuit FPC’s door naar behandelafdelingen met een lichter regime. Er zijn weinig vervolgvoorzieningen. En zo’n overplaatsing kan alleen als een tbs-gestelde eraan toe is.”

Knelpunten

Onderzoekers raden minister Dekker (Rechtsbescherming), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Forensische Psychiatrische Centra (FPC’s) dringend aan om knelpunten op te lossen. De minister moet zorgen voor de juiste voorzieningen en zorg, klinkt het. Ook verzoekt de inspectie de VVD-bewindsman en DJI te bezien of het huidige inkoopstelsel van forensische zorg bijdraagt aan het doel van tbs.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) zegt in een reactie dat ’het goed is dat de inspectie hem scherp houdt’. „We zijn weliswaar een eind op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Honderd procent garantie dat we vrij van incidenten blijven, is nooit te geven. Maar ik denk dat we met een aantal aanvullende maatregelen wel het tbs-systeem verder kunnen verbeteren.”

Moord Flevoland

De inspectie komt ook nog met harde conclusies over het verlof van tbs’er Michel B., die tijdens zijn proefverlof een 72-jarige man vermoordde in Lelystad. Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere heeft onvoldoende regie gevoerd op het resocialisatietraject van tbs-gestelde Michel B. tijdens diens proefverlof, luidt het oordeel. Ook had het FPC geen zicht op de mensen met wie hij privé omging.