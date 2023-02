Wetenschappers aangehouden op Schiphol voor blokkeren privéjets

De klimaatactiegroep laat weten dat de wetenschappers de ingang blokkeerden met hun fiets. De groep sloot met de demonstratie aan bij de internationale campagne ’Make Them Pay’. In twaalf andere landen voerden wetenschappers ook actie, waaronder in België en Italië.

„Het is onaanvaardbaar dat de superrijken de hele wereld rond blijven vliegen terwijl miljoenen nu al lijden onder rampzalige gevolgen van klimaatverandering”, zegt universitair docent Marthe Wens van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Scientist Rebellion noemt privéjets het „toppunt van klimaatonrechtvaardigheid en uitstootongelijkheid.”

Naast een verbod op privévluchten willen de wetenschappers dat veelvliegers meer belasting betalen. „Om het plat te zeggen: de rijken maken de planeet kapot, de schade is onomkeerbaar en we moeten ze stoppen”, zegt marinebioloog Darci Rush van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). „De vervuilers laten betalen is een verstandige eerste stap.”

De wetenschappers zitten nog vast. Ze moeten nog worden gehoord, aldus de marechaussee.