LTO: onze organisatie is helemaal niet verdeeld

„Sinds twee dagen merken we dat we door veel journalisten benaderd worden, gevoed door frames, waarbij er roddels rondgaan alsof er sprake zou zijn van interne meningsverschillen binnen LTO. Er wordt plotsklaps gesproken over zogenaamd gedoe tussen verschillende regio’s of conflicten binnen de LTO-familie. We weten niet waar deze geruchten vandaan komen, maar het is klinkklare onzin”, stelt LTO op de eigen website.

Voorman Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) zei eerder dat LTO „ontploft” als de top van de organisatie zou tekenen voor een landbouwakkoord. Volgens Van den Oever hebben veel boeren namelijk weinig vertrouwen in de deal waarover LTO momenteel onderhandelt. Hij voorspelde dat afdelingen van LTO zich mogelijk gaan afscheiden.

Bekijk ook: Landbouwakkoord niet geklapt na urenlang overleg met boeren

LTO benadrukt echter te onderhandelen over een landbouwakkoord om te komen tot een „geloofwaardig en werkbaar toekomstperspectief” voor boeren en tuinders. „Dat doen we gezamenlijk. Er is geen verschil van mening binnen LTO-organisaties, tussen provincies of tussen verschillende streken en regio’s.” Daarbij wil LTO dat het kabinet nu geen nieuwe normen of andere voorschriften „op gaat dringen waarin boeren de les gelezen wordt over hoeveel koeien zij maximaal mogen houden per vierkante meter.”

Of er een landbouwakkoord komt, is nog steeds onzeker. Belangrijke onderwerpen zoals geld om inkomenszekerheid voor boeren te regelen en de norm hoeveel koeien er per hectare mogen worden gehouden, zijn nog niet afgetikt, liet LTO-voorzitter Sjaak van der Tak eerder deze week al weten. Volgens de LTO-voorman is er wel voortgang geboekt met het kabinet. Maar dat moet nu met voorstellen komen en die moeten dan ook nog met alle partijen aan de hoofdtafel van het landbouwoverleg worden besproken. Volgende week wordt er weer verder gepraat.