Rutte krijgt geen enkele ruimte bij Trump

Bij het gezamenlijke persmoment beantwoordde Trump vooral vragen over binnenlandse zaken, onder meer over de eerder genoemde Democraten, bijnaam ’The Squad’. Ook kwam hij terug op de keuze van Turkije voor een Russisch raketafweersysteem. Donald Trump prees wel nog de goede economische banden met Nederland en stelde dat hij en Rutte de afgelopen jaren ’vrienden’ zijn geworden.

Mark Rutte zat ernaast, maar had – in tegenstelling tot vorig jaar – geen grote rol in het persmoment. Wel vertelde hij dat hij blij was met de ontmoeting.

Onze correspondent ter plaatse Jan Postma zag dat er veel belangstelling was voor de ontmoeting, met hoofdzakelijk Amerikaanse journalisten die Trump vragen toeschreeuwden.

Vlag

Dankzij de Rotterdamse zakenman Bert Kreuk komt Rutte vandaag met een uniek cadeau naar het Witte Huis. Kreuk geeft de bijzondere D-day-vlag aan de VS. De vlag wapperde op het eerste landingsvoertuig dat in 1944 aan land kwam op de stranden van Normandië.

Tijdens een speciale ceremonie zal de ’stars and stripes’ aan de president overhandigd worden. De vlag zorgt ervoor dat er uitzonderlijk veel tijd is vrijgemaakt voor de Nederlandse delegatie; die staat voor Amerikaanse strijdbaarheid en patriottisme, een kolfje naar de hand van Trump.

Gesprekken

Vooraf werd verwacht dat de twee in hun persoonlijke gesprek zouden spreken over de straat van Hormuz, een nauwe zeedoorgang waar de spanningen met Iran oplopen. Nederland denkt na over het sturen van een fregat om de schepen te beveiligen. Ook heeft Trump aangedrongen op versterking in Syrië. Daarover is Nederland erg sceptisch. Verder zou Rutte bij de Amerikaanse president mogelijk kunnen lobbyen voor een baan van Jeroen Dijsselbloem bij het IMF.

Premier Rutte geeft Trump een vriendschappelijke aai, al lijkt de president afgaande op deze persfoto daar niet van gediend. Ⓒ ANP

Vorig jaar wist Rutte nog te verrassen toen hij de president in de rede viel met een luide ’No’ wanneer Trump wilde verkondigen dat ’als Europa en de VS het niet eens worden (over handel, red.), dat ook positief zou zijn’. „Nee”, zei Rutte toen, „dat zou helemaal niet positief zijn.” Dat antwoord ging de wereld over.