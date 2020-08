Rutte en De Jonge beleggen nieuwe persconferentie coronacrisis

De premier en vicepremier geven donderdagavond om 19 uur een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij vertelt dat ze de ’algemene situatie zullen duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio's en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen’. Onduidelijk is om wat voor mogelijke aanvullende maatregelen het gaat.

De Tweede Kamer komt donderdag terug van zomerreces om een debat in te plannen. Oppositiepartijen willen de commissievergadering omzetten in een zogeheten plenair debat waar ook moties (voorstellen) kunnen worden ingediend.

Om zo’n groot coronadebat te plannen is een zogeheten regeling van werkzaamheden nodig. Deze procedurevergadering staat nu gepland voor komende donderdag om 13.00 uur. In theorie kan de Kamer besluiten om diezelfde dag al een debat te houden met ’coronaminister’ Hugo de Jonge. PvdA-leider Lodewijk Asscher wil dat graag. Het is nog niet duidelijk of dit alsnog gaat gebeuren.

Volgende week woensdag staat er al een coronadebat in commissieverband gepland. Bij zo’n vergadering kunnen geen moties worden ingediend. Door het om te zetten naar een debat in bekende zaal met de blauwe zetels kunnen politieke partijen wel voorstellen doen. Daar stemt de Tweede Kamer waarschijnlijk diezelfde dag nog over.

Groeiende zorgen

De afgelopen tijd nemen de besmettingen in Nederland weer toe. Eerder deed PvdA-leider Asscher een oproep aan het kabinet om de vakantie te beëindigen en in debat te gaan over de coronacrisis, het mondkapjesbeleid en terugkerende vakantiegangers. Het overwerkte ziekenhuispersoneel zou nog niet klaar zijn voor een ’tweede golf’.