Twee Duitse agenten doodgeschoten, klopjacht ingezet: ’Neem geen lifters mee’

De agenten van het district Kusel werden omstreeks 04.20 uur beschoten en raakten dodelijk gewond. Wat er is precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Er is geen signalement van de daders of het vluchtvoertuig. Ook de vluchtrichting is niet bekend. De politie vraagt mensen geen lifters op te pikken in het gebied rond Kusel.

De slachtoffers zijn volgens Duitse media een politieman van 29 jaar en een agente van 24 jaar.