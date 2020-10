Bouwvakker onder puin na instorten muur in gebouw Amsterdam

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

AMSTERDAM - Een bouwvakker is door het instorten van een muur in een gebouw in Amsterdam-Zuid onder het puin terecht gekomen. Hij zat beklemd en is inmiddels door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer wordt gestabiliseerd en vervolgens met een ladderwagen van de bovenste verdieping van het pand getild.