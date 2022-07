Premium Het beste van De Telegraaf

Schuur brandt wél compleet af Nico: ’Apneu-apparaat van mijn vrouw redde ons huis van de vlammen’

Door Anja Roubos

Omdat de wind de goede kant op stond, kon de brandweer de muur tussen de schuur en de woning nathouden en het woonhuis zo redden. Ⓒ René Pop

ZUID-EIERLAND - De schuur van de familie Zegers op Texel is vrijdagnacht compleet in de as gelegd, maar het aangrenzende woonhuis bleef wonder boven wonder gespaard. „Dankzij het apneu-apparaat van mijn vrouw”, zegt Nico Zegers.