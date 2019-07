Weer eend doorboord met pijl in Rotterdam

Ⓒ INSTAGRAM POL_DELFSHAVEN

ROTTERDAM - In de Rotterdamse wijk Delfshaven zijn in een week tijd twee eenden gevonden met een pijl in hun borst. Donderdag kreeg de politie een melding van een doorboorde eend aan de Professor Poelslaan. Eerder werd al een eend met een pijl gemeld aan de Hoekersingel.