RIVM meldt bijna 6000 positieve tests, Covid-patiënten in ziekenhuizen daalt naar 1992

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5740 besmettingen per etmaal.

Afgelopen zaterdag turfde het RIVM nog meer dan 6400 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds half januari. De drie dagen daarna was er iedere keer sprake van een daling.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 47. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas naeen tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 32 coronadoden gemeld.

In Amsterdam en Rotterdam werden de afgelopen 24 uur, net als dinsdag, de meeste besmettingen vastgesteld. In Amsterdam waren het er 273 en in Rotterdam 219. In Den Haag kregen 165 inwoners een positieve testuitslag. In Tilburg werden 102 nieuwe coronagevallen vastgesteld en in Utrecht 99.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 16.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu 1992. Dat zijn er 45 minder dan dinsdag, toen er 2037 mensen wegens Covid-19 waren opgenomen. Er liggen nu 568 mensen op een intensive care, 18 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn 1424 patiënten opgenomen, 27 minder dan dinsdag.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) telde woensdag 230 nieuwe opnamen wegens Covid, 33 minder dan de vorige dag. Van de nieuwkomers zijn er 36 zo ziek, dat ze naar de ic moesten.

Er zijn op dit moment 1059 ic-bedden bezet, waarvan 491 door mensen die iets anders mankeren dan corona. De instroom in de ziekenhuizen stijgt, zegt het LCPS. „Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant van het coronavirus. Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke stijging van de Covid-ziekenhuisbezetting.”