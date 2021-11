Walrus uit de Waddenzee naar Verenigd Koninkrijk vertrokken

Walrussen leven in het Noordpoolgebied. Maar soms maakt een dier in zijn eentje een verre zwemtocht. De walrus die de Waddenzee bereikte was ook gezien in Denemarken en in Duitsland. In Nederland dook het dier onder andere op in Harlingen, Den Helder en op Schiermonnikoog. Op verschillende plaatsen bleef de walrus een tijd op een oever of dijk liggen om uit te rusten.

Totdat de walrus in september bij Schiermonnikoog voor het eerst opdook, was het 23 jaar geleden dat in Nederlandse wateren een walrus werd gezien.