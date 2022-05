Woede om uithuisplaatsingen van kinderen na toeslagenaffaire

„Dit is het topje van de ijsberg van menselijk leed door uithuisplaatsing”, zegt Tweede Kamerlid Omtzigt. „De rechtsstaat was geen schild voor ze, maar een gehaktmolen.” De Kamer debatteert donderdag met onder meer premier Rutte over de uithuisplaatsingen die verband houden met de toeslagenaffaire.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft deze week becijferd dat 1675 kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders in de periode van 2015 tot en met 2021 uit huis zijn geplaatst. Dat is hoger dan het eerder gepubliceerde cijfer van 1115 uit huis geplaatste kinderen. Het cijfer pakt hoger uit omdat het CBS eerder slechts gegevens had over de periode van 2015 tot en met 2020 en bovendien in de tussentijd meer gedupeerden zich hebben gemeld.

„Erken eens dat dit drama door de overheid komt”, zegt PvdA-Kamerlid Arib. Ze benadrukt dat er nog altijd nauwelijks kinderen terug zijn bij hun ouders. „Hoe kan het dat er zo weinig gebeurt? Dit kabinet moet zich diep en diep schamen” PVV-Kamerlid Maeijer vindt het niet uit te leggen dat slachtoffers het moeten doen met ’een ondersteuningsteam zonder doorzettingsmacht’.

Schande

Ook GL-Kamerlid Westerveld spreekt schande van de uithuisplaatsingen. „De manier waarop dit gebeurt rammelt, er is amper juridische bijstand voor ouders. Het ontbrak hier aan aandacht en steun.” Omtzigt eist een beter onderzoek naar de problemen. „De staat die kinderen afpakt, soms met meerdere politieagenten. Er is nog geen kind terug, geen enkel kind.”

„Het leed van kinderen die uit hun vertrouwde omgeving gehaald worden, is onvoorstelbaar”, vindt D66-Kamerlid Van Beukering. Zij wil dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van het terugplaatsen van kinderen: „Het is belangrijk om recht te doen aan de betrokken kinderen en ouders.”

Voorkomen

Coalitiepartijen hameren ook op meer preventieve actie voordat het überhaupt tot een uithuisplaatsing van een kind komt. „Hulp het gezin in, niet het kind eruit”, vat CDA-Kamerlid Peters dat samen. „Uithuisplaatsing kan voorkomen worden als je bestaansonzekerheid voorkomt bij het gezin.” CU-Kamerlid Ceder wil weten of het ook mogelijk om niet het kind, maar de ouder uit huis te plaatsen.

Bij de bijdrage van de VVD ontstond enige consternatie. Kamerlid Verkuijlen gaf zijn ’maiden speech’, de eerste bijdrage in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, waarbij het gebruik is dat andere fracties niet interrumperen. Onder meer Marijnissen, Westerveld en Omtzigt maakten er een punt van dat ze dat niet vonden passen in dit debat, maar Kamervoorzitter Bergkamp en Verkuijlen wilden aan de traditie vasthouden. De ouders die het debat op de tribune volgden verlieten daarop uit protest de zaal.