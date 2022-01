Politie vindt na tip twee explosieven in auto op parkeerplaats Amsterdam

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven weggehaald en in het Westelijk Havengebied tot ontploffing gebracht, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie werd gealarmeerd door een voorbijganger die zag dat de ramen van de bewuste auto open stonden, terwijl het regende en er verder niemand was, aldus een woordvoerder. Toen agenten bij de auto arriveerden, zagen ze dat er verdachte pakketten in lagen.

Van wie de auto is, is nog niet duidelijk. Het onderzoek is gaande.