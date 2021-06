Koppel maandenlang aan elkaar vastgeboeid: ’Doe ons dit niet na’

Het relatie-experiment van het jonge stel uit Oekraïne is hopeloos mislukt. Ze hielden het nog vier maanden vol, maar zouden andere liefdeskoppels niet aanraden hetzelfde te doen. „Ik denk dat het een goede les is voor ons, voor andere Oekraïense koppels en voor stellen in het buitenland om niet te herhalen wat wij hebben gedaan.”

De twee sloegen de handboeien op Valentijnsdag om en hielden geïnteresseerden op de hoogte via sociale media. Roken, naar de wc, werken: alles deden ze samen. Naarmate de tijd verstreek, besefte het stel meer en meer dat ze niet voor elkaar gemaakt zijn. „We hebben over veel zaken verschillende opvattingen. Aan de ene kant stoort het niet en laten we de ander in z’n waarde. Maar aan de andere kant zijn we geen gelijkgestemden, we zitten niet op dezelfde golflengte, we zijn gewoon totaal anders”, concludeert autoverkoper Alexander.

„Ik wil mijn eigen leven leiden en groeien als een onafhankelijk persoon. Ik ben eindelijk vrij”, zei Viktoria na het losknippen van de boeien voor het oog van de pers. Volgens dagblad The Guardian houden de twee er ondanks de stukgelopen relatie mogelijk toch nog iets aan over: ze zouden met hun actie een wereldrecord hebben neergezet.

De handboeien worden binnenkort geveild, de opbrengst gaat naar het goede doel.