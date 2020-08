24 medewerkers van Hema Tilburg in quarantaine

Met de zeven gaat het naar omstandigheden goed, zo laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten. „Twee van hen hebben iets sterkere klachten, met de vijf andere gaat het relatief goed. Ze zijn in goede handen en er wordt goed voor ze gezorgd.”

Dinsdag werden de besmettingen ontdekt. Dezelfde nacht is de hele winkel grondig schoongemaakt. Een dag later konden ze gewoon weer open met medewerkers die normaal gesproken in andere regio’s werken.

Klanten die het filiaal bezocht hebben lopen volgens de GGD geen gevaar, omdat de coronaregels goed werden nageleefd. Zo zijn er spatschermen in de winkel, wordt er anderhalve meter afstand gehouden en wordt er opgeroepen om mandjes te gebruiken.

Waarschijnlijk hebben de medewerkers elkaar onderling besmet in de pauzeruimte, waar niet altijd voldoende afstand werd gehouden. „We hebben nogmaals ook naar alle collega’s toe benadrukt hoe belangrijk die anderhalve meter is.”