Even lunchen: vier honden dood in snikhete auto

Het was 31 graden Celsius toen Tesia White en haar vriend besloten een hapje te gaan eten, aldus de NY Post. De airco liet ze aan dus er kon niks gebeuren. Tussendoor was ze ook de boel nog even gaan controleren, beweert ze: niets aan de hand. Een uur later was er van alles aan de hand: de airco deed het niet en met de honden was het fataal afgelopen.

Volgens ooggetuigen barstte Tesia in tranen uit toen ze zag dat haar honden, waaronder twee puppies, dood waren. „Ik kan niet geloven dat ik dat heb laten gebeuren”, zou ze hebben gestameld.

In de gevangenis van Volusia County overdenkt zij nu haar zonden. Er wachten haar vier aanklachten wegens dierenmishandeling.