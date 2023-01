Omhooggekomen tunneldeel A7 ’teruggezakt’, weg gaat deels open

In de tunnel zal slechts één rijstrook per richting beschikbaar zijn, en de maximumsnelheid is straks 50 kilometer per uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de verkeersdruk op lokale wegen in de regio snel zal verminderen nadat de weg weer deels open is. Tegelijkertijd blijven de omleidingsroutes via de A31 en A32 en de N359 en de N354 bestaan, om het verkeer zoveel mogelijk te spreiden.

Op 14 december kwam door druk van het grondwater een van de tunneldelen omhoog, met een drempel van 6 centimeter in het wegdek als gevolg. De rubberen verbinding tussen de tunneldelen zou kunnen scheuren. De weg werd afgesloten en er werden 10.000 zandzakken geplaatst, zodat het asfalt niet nog verder omhoog zou komen. Het omhooggekomen tunneldeel is nu "nagenoeg in zijn oorspronkelijke positie teruggezakt", aldus Rijkswaterstaat.

Om ruimte te creëren voor het wegverkeer worden de grote zandzakken vanaf maandag verplaatst en weggehaald. In de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel worden stalen rijplaten en betonblokken aangebracht. "Op hetzelfde moment kunnen we goed onderzoek blijven doen naar de oorzaak en uiteindelijk het herstel uitvoeren." Eind december meldde Rijkswaterstaat al dat het onderzoek naar de oorzaak en het herstel van de tunnel zeker een half jaar gaat duren.