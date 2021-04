Politie onderzoekt dreigbrief Almeerse moskee

Het zou de derde keer in zes jaar tijd zijn dat deze moskee is bedreigd. Bezoekers zijn ook erg geschrokken, stelt het moskeebestuur. Ook de Almeerse Abou Bakr Assadik moskee heeft volgens Omroep Flevoland een dreigbrief gekregen, dat was vorige week.

Moskeeën zijn in ons land vaker doelwit. Begin april dit jaar is in Gouda een 40-jarige man opgepakt die mogelijk brand had gesticht bij een moskee in aanbouw. Rond die tijd ontvingen verschillende moskeeën een dreigbrief, onder meer in Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede.

Eind vorig jaar is bij de Westermoskee in Amsterdam een steen door een ruit gegooid. Medio december is een 44-jarige Utrechter opgepakt voor het bekladden van twee synagogen en een moskee in zijn woonplaats.