Britse monarchie schudt op haar grondvesten in ernstigste crisis sinds dood Diana

Londen - Buckingham Palace schudt op zijn grondvesten na de frontale aanval die de Britse koninklijke familie kreeg te verwerken in het interview tussen Oprah Winfrey en Harry & Meghan. De crisis is de ernstigste sinds het overlijden van prinses Diana, de moeder van Harry, in 1997. Maar sommigen gaan verder en vergelijken de huidige onrust met 1936, toen de toenmalige koning Edward VIII gedwongen werd af te treden.