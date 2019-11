Kindjes (1 en 2 jaar) dood gevonden in Australische auto

Dat meldt de Australische politie. De moeder van de twee vond hun lichaampjes in de auto, die op de oprit voor het huis stond geparkeerd, iets ten zuiden van de stad Brisbane.

Toegesnelde ambalancemedewerkers probeerden de dochtertjes nog te helpen. Dat lukte niet meer. Toen ze vandaag rond 13.30 uur werden ontdekt – in Australië is het later dan in Nederland – was het buiten rond de 30 graden, en in de auto dus vermoedelijk veel warmer.

Waarom de kinderen in de auto zaten, is niet bekend. In plaatselijke media wordt gespeculeerd dat de moeder hen vergat toen ze thuiskwam. De politie kan dat nog niet bevestigen. „We praten met de ouders. Het is een zeer, zeer tragisch incident”, aldus detective-inspecteur Mark White.