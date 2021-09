Duizenden zorgmedewerkers New York vlak voor deadline ingeënt

De staat New York had circa 600.000 medewerkers van verpleeghuizen en ziekenhuizen tot middernacht maandag de tijd gegeven om zich te laten inenten. Dat leidde tot de vrees dat enorme personeelstekorten in de zorg zouden ontstaan als vele duizenden vaccinatieweigeraars vervolgens hun baan zouden verliezen.

De grimmigste scenario’s lijken niet uit te komen nu veel mensen zich op de valreep nog hebben laten inenten, schrijft The New York Times. In de openbare ziekenhuizen van de stad New York liepen een week geleden nog zo’n 8000 ongevaccineerde medewerkers rond. Dat waren er maandag volgens de krant nog 5000, ongeveer 10 procent van het totale aantal medewerkers.

Die medewerkers mogen niet terugkeren naar hun werk, maar volgens de krant denken lokale overheidsfunctionarissen dat de personeelstekorten beheersbaar zijn. De autoriteiten hadden gegokt dat veel twijfelaars in de zorg zich alsnog zouden laten inenten omdat ze hun baan niet op het spel willen zetten. Die voorspelling lijkt in elk geval deels uit te komen.

Toch hebben sommige ziekenhuizen al laten weten dat bepaalde medische ingrepen noodgedwongen worden opgeschort. Het gaat onder meer om het Erie County Medical Center in Buffalo. Dat stuurde 20 procent van de medewerkers met onbetaald verlof omdat ze weigeren zich te laten vaccineren. Het gaat in totaal om 276 personeelsleden. Zo’n honderd andere personeelsleden lieten zich in de laatste uren voor het verstrijken van de deadline nog wel inenten.

Er bestaat veel verzet tegen de vaccinatieplicht. Tegenstanders hebben zeker acht rechtszaken aangespannen. Critici vinden onder meer dat de staat rekening moet houden met mensen die om religieuze redenen geen vaccin willen. Ook wordt betoogd dat mensen die zijn hersteld van een coronabesmetting niet onder de regels horen te vallen.

Ondanks dat verzet is de vaccinatiegraad onder ziekenhuispersoneel in de hele staat gestegen naar 92 procent, schat het kantoor van gouverneur Kathy Hochul. Zij keurde maandag noodmaatregelen goed om chaos in de zorg te voorkomen als personeel massaal op non-actief gezet moet worden.

Hochul kan onder meer de National Guard, een soort reserveleger, inschakelen om bij te springen. Ook kan dankzij de ingreep een beroep worden gedaan op zorgverleners uit andere staten die normaliter niet bevoegd zouden zijn om in New York te werken.