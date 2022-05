Beursblog: AEX opent vlak

Financieel

Beursblog: Nasdaq keert terug naar winst, maar zesde verliesdag Dow

Beurzen in New York brachten hun verlies donderdagavond terug, de Nasdaq keerde zelfs op winst terug. De Dow verliest 100 punten, het is de zesde verliesdag op rij nu. Techaandelen werden weer ingekocht. De AEX is donderdagmiddag na enig herstel met 1,1% verlies gesloten. Just Eat Takeaway is dagwin...