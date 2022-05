Beursblog: Beurzen in Azië sluiten iets hoger

De beurzen in Azië hadden vannacht moeite het enthousiasme te volgen dat dinsdag de beurzen op Wall Street in een eindsprint procenten hoger zette. Omicron zette een stempel op de Japanse economie, die gedurende het afgelopen kwartaal 0,2% kromp. China zette de deuren van financiële instellingen in Sjanghai op een kier, waar een kleine duizend na de beperkingen wegens corona weer aan het werk mogen.

