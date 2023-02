Vrouw gewond door vallend onderdeel carnavalswagen, bestuurder vast

Beeld ter illustratie Ⓒ Screenshot Twitter

OLDENZAAL - Een vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht nadat een onderdeel van een carnavalswagen op haar viel tijdens de carnavalsoptocht in Oldenzaal. Het slachtoffer is een 39-jarige vrouw uit de Overijsselse plaats, meldt de politie. Haar verwondingen zouden volgens een woordvoerder niet levensgevaarlijk zijn. De bestuurder van de carnavalswagen is aangehouden.