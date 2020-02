Italiaanse crimefighters: zet anti-maffiawetten in tegen Nederlandse drugsbendes

Ⓒ Getty Images

De moorden op de broer en de advocaat van kroongetuige Nabil B. dreunen nog altijd na. Achter de schermen van justitie vinden verwoede discussies plaats over het beveiligen van de sleutelfiguren in het Marengo-proces tegen Taghi en zijn handlangers. Italië – bakermat van georganiseerde misdaad - slaat de verwarring over wie wel of niet beschermd moeten worden, verbaasd gade. De Telegraaf sprak in Rome met drie crimefighters, die één advies hebben: voer zo snel mogelijk anti-maffiawetten in.