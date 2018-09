'Fietsers pikken wandelpark in'

Uit het hart gegrepen, de column van Rob Hoogland. Niet alleen in Amsterdam heeft de fietserij toegeslagen, ook in Niedorp is het raak. Uit gemakzucht zijn door de gemeente in het park alle borden weggehaald en moeten we ’samen delen’ en ’de discussie met elkaar aangaan’.

Gevolg: park = fietspark geworden en schoolplein en de voetganger wordt nog slechts op bepaalde tijden gedoogd, maar worden nog liever als ongewenst gezien.

Dat krijg je met een geitenwollensokkenbeleid. Ze kunnen het park nu net zo goed volbouwen want het heeft zijn functie totaal verloren. Helaas.

A.W. De Haas