Amsterdam - Met de ontkerkelijking raakte ook de viering van ’Allerzielen’ in de vergetelheid. Maar het op 2 november herdenken van dierbare overledenen, is volledig gereïncarneerd. Jong en oud, gelovig én ongelovig, steekt vandaag kaarsjes aan bij graven, urnen en foto’s van weggevallen geliefden. „Het is goed om de wereld zo nu en dan even stil te zetten.”