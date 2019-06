Steeds minder klinkt het Amsterdamse lied in de binnenstad

„Het is elke keer weer spannend als je nieuwe buren krijgt”, zegt Trees Ruzette, de uitbaatster van café De Twee Zwaantjes. Ⓒ RONALD BAKKER

AMSTERDAM - Naast Parijs, Londen en New York, is Amsterdam de meest bezongen stad ter wereld. Maar in de kroegen waar vroeger zoveel werd gezongen en muziek gespeeld is het tegenwoordig stil. Waar vroeger niemand klaagde, wordt nu gebeld, gemaild en getwitterd naar de politie en de gemeente.