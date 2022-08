Zwart weekend op de weg: lange files op Franse wegen

Onderaan dit artikel kunt u de tweets van @ANWBeuropa volgen

Ook in Oostenrijk is het op meerdere plaatsen druk. Aan beide kanten van de Zwitserse Gotthardtunnel is zeker een anderhalf uur vertraging.

In Duitsland is het druk richting het zuiden. Op de A8 richting Stuttgart is de vertraging zo ongeveer een uur. In Italië staan files van meer dan een uur rond Bologna.

Zaterdag is het een van de zogeheten zwarte zaterdagen. Veel mensen gaan op vakantie of komen terug, waardoor in veel richtingen drukte wordt verwacht.