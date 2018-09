Maximale celstraf voor 14-jarige die ouders doodstak

De rechtbank legde ook een PIJ-maatregel op. Dat betekent dat hij in een justitiële inrichting voor jeugdigen wordt geplaatst. De maatregel wordt in de volksmond vaak jeugd-tbs genoemd.

De jongen stak in september vorig jaar in woonboerderij Moskoupleats zijn beide ouders dood. De lichamen van Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62) werden door een buurman aangetroffen op de eerste verdieping van de boerderij.

Politieonderzoek bij de woning. Ⓒ ANP

Jongen sleep zijn mes

Volgens de rechtbank is de jongen schuldig aan moord op beide ouders. Hij heeft van te voren goed over het idee om zijn ouders te vermoorden nagedacht. Zo sleep hij eerder het mes en sprak hij met verschillende mensen over het plan zijn ouders te doden. Met het mes heeft hij een uur lang op de eerste verdieping van de boerderij gewacht, terwijl hij M&M’s at. Toen als eerst zijn vader naar boven kwam, heeft hij hem onmiddellijk gedood. Daarna stak hij ook zijn moeder dood.

Na de moorden is hij met een tent op de fiets gestapt en is hij naar een vriend gegaan van wie hij eerder het adres had gevraagd om na de moorden naartoe te vluchten.

Bloemen en foto’s ter nagedachtenis van de doodgestoken ouders. Ⓒ ANP

Achter gesloten deuren

De moorden zijn verdachte ’in verminderde mate toe te rekenen’. De behandeling van de strafzaak vond drie weken geleden plaats achter gesloten deuren in verband met de minderjarigheid van de jongen. De uitspraak donderdag was wel openbaar.

